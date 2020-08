À la découverte de la Fôret-Noire, un paradis pour les randonneurs

En Allemagne, au milieu de la célèbre Forêt-Noire, tout près de l'Hexagone, un drôle d'escargot s'est installé au milieu des arbres. Une montée en colimaçon jusqu'à 40 mètres de hauteur sur des ponts vertigineux. Mais avant de tutoyer la canopée, il faut marcher un peu. Une promenade qui commence au ras du sol. Peu à peu, on prend de l'altitude sans s'en rendre compte. Et à 20 mètres au-dessus du sol, on est déjà à hauteur de pomme de pin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.