À la découverte de la gare de Bombay

Avec ses gargouilles, ses arcs et ses tourelles, la gare de Bombay ressemble à première vue à une cathédrale. Ce chef-d’œuvre d’architecture, témoin de la puissance de l'Empire britannique et de l'avènement du chemin de fer, est classé au patrimoine de l'Unesco. Mais aussi, c'est un lieu de départ et d'arrivée pour quatre millions de passagers chaque jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.