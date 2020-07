À la découverte de la région du Zhangjiajie en Chine

Les montagnes de Zhangjiajie sont composées de 3 000 pics sculptés par l'eau et le vent depuis 300 millions d'années. Tout le monde reconnaît ce paysage en Chine. Il a même son propre timbre. Vous l'avez peut-être déjà vu puisqu'il a inspiré le décor du film "Avatar". Mais, ce n'est plus un sanctuaire pour les 10 000 macaques qu'abrite la réserve. Ces espèces protégées vivent désormais au milieu des boutiques et restaurants.



