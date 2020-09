À la découverte de la vallée du Ziz au Maroc

Le sud-est du Maroc est une zone aride et rocailleuse. Seul le Ziz coule au milieu des montagnes. Cette rivière alimente les oasis de sa vallée dans cette région où l'eau est rare. En été, on y frôle les 40°C. Autrefois, cette partie du pays était considérée comme inutile, stérile et peu prospère. Aujourd'hui, elle abrite l'une des plus belles palmeraies au monde. Les cultures de dattes, de blé ou encore de cumins s'y sont bien développées.



