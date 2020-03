À la découverte de la villa Ephrussi de Rothschild, un des plus beaux palais de la Côte d’Azur

La villa Ephrussi de Rothschild est une villa d'inspiration Renaissance italienne, construite au début du XXe siècle. Vingt-cinq personnes entretiennent à plein temps cette demeure de 3 000 m² et son parc de 4 hectares. On y trouve les plus belles collections d’œuvres d'art et plus de 1 500 variétés de plantes. Découvrez cette maison musée qui accueille 180 000 visiteurs chaque année.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/03/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.