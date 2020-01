À la découverte de Lanzarote dans les Îles Canaries

Avec 23°C dans l'air en moyenne, 250 jours de soleil par an, et des vagues en permanence, Lanzarote est un paradis pour les surfeurs. Situé à moins de trois heures de vol de la France et desservi par plusieurs compagnies low-cost, l'île a tout pour séduire. Elle reçoit ainsi deux millions de visiteurs chaque année depuis 2014. La barre des trois millions a même été franchie l'an dernier. Une invasion qui pose problème pour les surfeurs locaux.



