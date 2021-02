À la découverte de Lille, ville jadis très convoitée

Dans le Nord, les Beffrois, de grandes tours de guet, dominent les villes depuis près d'un millénaire. Mais c'est à Lille qu'on trouve le plus haut de l'Hexagone, 104 mètres. Entre 1929 et 1931, il a été construit à un rythme effréné en béton armé. Il pèse plus lourd que la structure de la tour Eiffel. L'architecture est véritablement une symbolique de la ville et marque une forme de renaissance après la période compliquée de la Première Guerre mondiale.