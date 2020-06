À la découverte de Nancy et de ses alentours

Pour le monde entier, Nancy (Meurthe-et-Moselle), c'est d'abord la place Stanislas. Mais outre ce patrimoine classé par l'Unesco, il y a l'école de Nancy qui est une galerie de mines de fer située à 40 mètres sous terre. Vers les Vosges, on peut également tester le téléski nautique. Après une journée bien chargée sous terre et sur l'eau, direction Saintois pour une nuit dans un equi-lodges. Découvrez également des œuvres d'artistes contemporains installées au centre de la Meuse.



