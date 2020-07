À la découverte des champs de lavandin du Verdon

Peu importe la chaleur et le poids de nos sacs, munis de notre fidèle carte, nous avalons les kilomètres à pied. En ce deuxième jour de marche, le paysage aurait sûrement émerveillé le peintre Cézanne.



Dans la région du Verdon, le mois de juillet est celui de la lavande. Le plateau de Valensole en compte des centaines d'hectares. Sa couleur violette est unique au monde. Son odeur fait aujourd'hui encore le bonheur des parfumeurs. En marchant à travers les champs, nous croisons René Galvin. Il a 70 ans, dont presque autant d'années passées à cultiver le lavandin. Bien avant l'arrivée des machines, le désormais retraité a coupé à la faucille des milliers de plants.



Le lavandin n'inspire pas que les parfumeurs et les touristes. Au pied d'un arbre pour s'abriter de la chaleur étouffante, nous rencontrons un groupe d'artistes en herbe. Leur mission du jour est de retranscrire à l'aquarelle la beauté du paysage. Une tache qui n'est pas facile.



