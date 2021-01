À la découverte des éléphants du désert de Namibie

La dernière fois qu'il a plu, c'était il y a huit ans. Malgré tout, la végétation pousse en racine et en profondeur. Ce qui permet aux animaux, surtout des herbivores, de se nourrir. Les éléphants du désert sont légèrement différents de ceux de la forêt ou la savane. Des défenses plus petites, une trompe plus longue pour attraper les feuilles à six mètres de haut. Ils peuvent marcher jusqu'à 70 kilomètres par jour pour chercher de l'eau. Ils vivent en petit groupe, moins de dix en général.