À la découverte des forêts du Québec, aux couleurs de l'été indien

Cette saison n'existerait que dans le Nord de l'Amérique. Au Québec, on l'appelle l'été des Indiens. Une parenthèse hors du temps lorsque l'automne, l'espace de quelques jours, nous offre sa plus belle palette de couleurs. Pour beaucoup de Québécois, c'est le meilleur moment de l'année pour profiter de la nature. Et la meilleure place pour assister à ce spectacle, c'est sans doute depuis les airs. Après seulement quelques minutes de vol, les lacs et les forêts du Québec s'étalent à perte de vue.