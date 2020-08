À la découverte des gorges du Tarn, entre nature et sensations

Ses paysages minéraux et immobiles, ainsi que ses grands espaces vides d'habitants invitent à la tranquillité. Les gorges du Tarn comptent parmi les endroits les plus spectaculaires de l'Hexagone. On y retrouve notamment cinquante kilomètres de falaises, une eau verte émeraude, un canyon très apprécié des amateurs de sensations fortes.



Dans ce coin isolé, parmi les moins peuplés de France, le tourisme fait vivre quelques dizaines de familles. Mais la haute saison y est courte, car tout se joue entre juillet et aout. Nous sommes allés à la rencontre de familles qui exploitent cette nature spectaculaire, dans les airs, dans les eaux et sous terre.



