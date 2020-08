À la découverte des îles Chausey et ses sept kilomètres de paradis

Tout l'été, nous vous faisons reprendre le large, à la découverte des plus belles îles du pays. Ce samedi soir, cap sur celles de Chausey, un archipel de terres et de couleurs, entre celle de la Manche qui l'entoure et celle du granite qui fait sa renommée. Découvrir son île principale se mérite et cela passe par 40 minutes de traversée en bateau. Chaque année, les îles Chausey accueillent 200 000 visiteurs.



