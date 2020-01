À la découverte des îles Oki, l'archipel du sumo

À Oki, on voue un culte aux taureaux depuis des siècles. Dans les villages, les habitants élèvent ces animaux dès leur naissance et les font participer à un tournoi. Le sumo est l'autre tradition de l'île. Les villageois pratiquent ce sport sacré du Japon dès la plus petite enfance, avec une règle particulière. Le vainqueur d'un combat doit se laisser battre dans un deuxième.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.