À la découverte des îles paradisiaques de la Nouvelle-Calédonie

À quelques centaines de mètres des plages de Nouméa se trouve l'île aux Canards. Sous l'eau, un aquarium naturel classé patrimoine mondial de l'Unesco, où les différents poissons cohabitent avec les tortues pour le plus grand plaisir des visiteurs. Un décor de carte postale dans lequel il est possible de se fondre, avec en prime, un coucher de soleil unique.



