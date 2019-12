À la découverte des Orgues d'Ille-sur-Têt

Les Orgues d'Ille-sur-Têt, dans les Pyrénées-Orientales, sont des colonnes de roche géantes ciselées par les intempéries et l'érosion pendant des millions d'années. Ces cheminées de fée font la fierté du département. Chaque année, 110 000 visiteurs s'y rendent. Elles sont également à l'origine de nombreuses légendes et croyances.



