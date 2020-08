À la découverte des paysages de la route des Alpes

Avec 700 kilomètres de longueur et 17 000 mètres de dénivelé, la route des grandes Alpes est célèbre dans le monde entier. Elle part de Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman, et se termine à Menton sur la Côte d'Azur. Elle passe notamment par les Gorges du Pont du Diable, un lieu touristique depuis 1893, et le col de la Colombière à 1618 mètres d'altitude.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.