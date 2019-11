À la découverte des Pyrénées aragonaises en VTT

En 2004, quelques passionnés de vélo, qui rêvent de grands espaces, débarquent à Aínsa, dans les Pyrénées espagnoles. En quinze ans, ils ont réhabilité plus de 1 000 km de chemin. Les VTTistes affluent de toute l'Europe pour avoir la chance de pédaler dans un pareil décor. De vieilles chapelles, des hermitages, des forêts denses et des villages, autrefois oubliés, reprennent vie peu à peu depuis.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.