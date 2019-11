À la découverte des vagues géantes de Nazaré

Nazaré est sans conteste le meilleur endroit pour pratiquer le surf en Europe. Les vagues mesurent vingt mètres en moyenne. Elles se forment entre Porto et Lisbonne, au centre du Portugal. Les surfeurs les plus courageux s'y donnent rendez-vous. Entre tradition et émotion, cette petite ville portugaise se développe actuellement au rythme de l'océan.



