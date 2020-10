À la découverte des volcans siciliens

Impétueux, parfois indomptables, le Stromboli et l'Etna, deux volcans en activité, tutoient le ciel sicilien. Imprévisibles, ils peuvent exploser ou s'arrêter d'un coup d'un moment à l'autre. Ce sont les habitants de la région qui en parle le mieux. Découvrons avec eux le premier imposant, qui forme cette île comme sortie des eaux, puis le second qui surveille de toute sa hauteur la côte Nord-est de la Sicile.



Antonio Famularo a le Stromboli dans le sang depuis longtemps. Ce guide-volcanologue de "Il Vulcano a Piedi" emmène régulièrement des visiteurs à basse altitude, alors que le volcan culmine seulement à 924 mètres de hauteur. Arrivé à 400 mètres, le Stromboli plus apaisé, nous rappelle qu'il ne sommeille jamais vraiment, actif depuis près de 3 000 ans. Pour cause, le 3 juillet 2019, l'île est secouée par ses violentes explosions. Au sommet du Stromboli, des gerbes de larves jaillissent toutes les vingt minutes, puis laissent une gigantesque trainée noire jusqu'à la mer. "La force de la nature est incomparable. Aucune photo, aucun écran ne peut donner cette émotion qu'on a ici", a affirmé un visiteur.



À 160 km plus au sud de la Sicile, trois fois plus grand, l'Etna est encore plus impressionnant. Il n'y a qu'en avion que l'on prend toute la mesure du plus haut volcan d'Europe. Pour grimper le long de ce paysage lunaire, nous accompagnons Francesco Sortino, un enfant du pays, géologue à l'INGV (Italie) depuis plus de trente ans. L'Etna offre souvent aux visiteurs des spectacles rares. Des éruptions internes amènent à des kilomètres à la ronde des petits bouts de larves fragmentées. Au sommet, les cratères se voilent, couverts par des nuages de souffre.



