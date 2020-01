À la découverte du chocolat de Polynésie

Les Français sont de gros consommateurs de chocolat, avec sept kilos par personne et par an. Une filière française de cacao est en train de se développer, proposant un produit d'exception qui vient de Polynésie française. Morgane Richard, une jeune femme passionnée, en a eu l'idée. Son objectif est de relancer la culture du cacao pour le transformer en chocolat.



