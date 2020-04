À la découverte du gouffre de Padirac

En temps normal, ils sont plus de 8 000 chaque jour à visiter le gouffre de Padirac dans le Lot. Mais depuis le confinement, le site est vide ou presque. À plus de 100 mètres sous la terre, le silence s'est emparé de la grotte. Elle restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Si sa direction espère pouvoir réouvrir en juillet, elle aura d'ici là perdu 35% de son chiffre d'affaires.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.