À la découverte du parc du Mercantour

Le massif du Mercantour, ce sont 180 000 hectares de mélèzes, de lacs et de cascades. À Saint-Martin, le village carte postale de la vallée de la Vésubie, tout tourne au ralenti. Ici, la pandémie est d'abord une réalité économique. Luge d'été, via ferrata ou tyrolienne, tout est l'arrêt. Pourtant, le territoire parie sur le retour des touristes.



