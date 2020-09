À la découverte du pesto génois en Italie

Une centaine de producteurs se sont spécialisés dans le basilic à Gênes. Cet or vert rapporte toujours plus : 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel rien qu'en Italie. Le pesto serait arrivé du Moyen-Orient au XIIème siècle. Le port de Gênes était déjà un carrefour commercial très important à l'époque. La plante y a trouvé un micro-climat parfait, entre mer Méditerranée et montagnes des Apennins.



