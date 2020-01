À la découverte du plus grand restaurant du monde

Le décor du "Lac de l'Ouest" s'inspire de la Cité interdite de Pékin. Le restaurant compte six cuisines réparties sur trois étages. Pour les faire tourner, une petite armée avec une organisation militaire. Le chef d'orchestre mène ses équipes à la baguette. L'établissement compte une quinzaine de grandes salles et une centaine de salons privés. Avec ses 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, le restaurant est à l'image du pays tout entier.



