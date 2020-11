À la découverte du Ventoux : dernière étape à Malaucène

Parcourir les rues de Malaucène donne l'impression de remonter le temps. À l'intérieur de ses remparts du Moyen Âge, sur sa colline de safre, les ruelles étroites regorgent de mystères et de légendes. En haut du chemin de croix depuis le calvaire, le géant de Provence laisse entrevoir un autre profil : la vue qu'il offre sur le Ventoux. Parler de ce village et de ses habitants, c'est forcément évoqué le Ventoux. Deux histoires intimement liées.



Sébastien et Edwige Viau ont fait le choix de vivre au pied du géant. Ils se sont installés à quelques kilomètres du village pour y élever des chèvres. Edwige vend le fromage qu'ils fabriquent au marché le mercredi matin. Pour elle, vivre ailleurs qu'à Malaucène, le village de son enfance, était inconcevable.



Si Malaucène est encore bien vivant, c'est sûrement grâce aux vélos qui attirent chaque année des milliers de touristes. Dans ce village, la route du versant nord est moins connue que celle du sud. Mais pour certain, elle a aussi ses avantages.