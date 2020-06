À la rencontre des confinés volontaires de la station Concordia, au cœur de l'Antarctique

A la station franco-italienne de Concordia, la température "monte" jusqu'à -30° C en été, et descend jusqu'à -80° C en hiver, sans compter le vent. Camille Bréant, chimiste et glaciologue, et onze autres scientifiques vont pourtant y passer douze mois pour des études sur l'atmosphère. Médecins, mécaniciens et techniciens font fonctionner la station, qui se doit d'être autonome car elle est coupée de toute liaison avec l'extérieur pendant neuf mois. Comment ces scientifiques vivent-ils leur confinement volontaire ?