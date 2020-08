À nous l'Europe : à la découverte de la Roumanie sauvage

Pendant tout l'été, nous vous avons fait voyager dans des pays d'Europe à la richesse insoupçonnée. Nouvelle étape ce samedi soir en Roumanie, un pays dont la nature luxuriante recèle bien de surprises. Vous l'imaginiez peut-être austère ou industrielle, elle est surtout verte et vertigineuse, délicieuse et délirante, raffinée et rafraîchissante. Prenez le temps, ce pays va vous en mettre plein les yeux.



