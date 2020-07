Balade dans les Gorges du Verdon

Pour une randonnée dans les Gorges du Verdon, s'équiper d'une carte de la région est de mise pour ne pas se perdre. Notre périple commence dans le sentier Blanc-Martel et ses quatorze kilomètres de marche. C'est l'un des sentiers de randonnée les plus connus de la région. Les paysages y sont grandioses et les vautours planent majestueusement dans le ciel. La région des Gorges du Verdon regorge d'autres trésors et vestiges à découvrir comme les ruines de Châteauneuf-lès-Moustiers, un village du XIIème siècle perché à 1 000 mètres d'altitude.



Ce samedi 25 juillet 2020, Georges Brenier, dans sa chronique "L'instant culture", nous emmène nous balader dans les Gorges du Verdon. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 25/07/2020 présentée par Justine Corbillon, sur LCI.