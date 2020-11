Balade dans les Vosges aux couleurs de l’automne

L'instant est éphémère. Pour le saisir, il faut faire preuve de patience, de persévérance, braver le froid matinal, emprunter les sentiers de randonnée, avant de se laisser aller à contempler. Jean-Marie Haton, accompagnateur en moyenne montagne au refuge du Sotré à Xonrupt-Longemer (Vosges) connaît bien les pentes du massif du Hohneck. En automne, les chamois ont pris du poids. Ils font des réserves avant l'hiver. "Ils habitent sur les parois rocheuses. C'est leur façon de se protéger. Ce sont des acrobates, ils sautent un peu partout, mais il n'y a pas d'autres animaux qui peuvent les attraper", explique-t-il.



Au loin, les brouillards se dispersent. Le calme matinal s'efface. D'autres acrobates entrent en piste. En automne, la montagne est plus accessible, moins de promeneurs, plus d'espace. Les Vosges sont un massif ouvert à toutes les pratiques, sans distinction. Parcourir les paysages hauts en couleur pour un dépaysement total avec l'impression d'être transporté au Canada.



Sur les sommets, les vaches vosgiennes n'ont pas encore abandonné leurs chaumes. À cette altitude, les saisons sont plus marquées. Un peu plus bas dans la plaine, Tristan Vuano, photos aériennes "Alsace, à vue de coucou" à Habsheim (Haut-Rhin) s'attelle aux derniers préparatifs avant le décollage. Une fois en vol, à 800 mètres d'altitude, l'air est forcément plus vivifiant.



Le froid n'arrive pas à freiner les plus volontaires. Des coureurs profitent des dernières foulées avant plusieurs semaines d'abstinence. D'ici peu, ces paysages ocre vont disparaître. L'hiver aura pris possession des lieux. La neige enveloppera alors les crêtes vosgiennes.