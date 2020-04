Bol d'air à Saint-Paul-de-Vence en cette période de confinement

Saint-Paul-de-Vence (Provence-Alpes-Côte d'Azur) est un village déposé sur une colline, et désormais aussi suspendu dans le temps et le silence. Derrière ses fortifications, l'habituelle effervescence du café de la place et des parties de pétanque n'est plus qu'un lointain souvenir avec le confinement. En pleine saison touristique, il faut s'imaginer une foule venue du monde entier, avec environ deux millions de visiteurs chaque année.