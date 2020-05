Bol d'air dans le Trou de Bozouls, un site géologique fascinant

Le Trou de Bozouls fait la renommée de la commune située dans l'Aveyron. En forme de fer à cheval, il est creusé dans des paysages calcaires. Avec 100 mètres de profondeur et 400 mètres de diamètre, ce site fascine et impressionne à la fois. Au fond de ce trou coule le Dourdou, un cours d'eau parfois limpide et calme mais qui s'accélère au passage des cascades. Les falaises de Bouzouls conservent une végétation riche et remarquable. Un havre de paix très apprécié aussi bien des habitants que des visiteurs.