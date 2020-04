Bol d'air en Savoie pendant le confinement

A Pralognan-la-Vanoise, les touristes ont déserté les rues, laissant une vue imprenable sur la Grande Casse, le plus haut sommet de la Savoie. En montagne, le confinement permet plus que jamais d'observer la faune et la flore. Daniel Gérardin, garde forestier depuis 40 ans, a remarqué un changement de comportement de la faune sauvage, avec plus de présence en basse altitude, même en pleine journée. La présence des crocusses, quant à elles, annonce l'approche de l'été.