Cap-Vert : voyage chez l'habitant pour découvrir l'archipel

Le tourisme au Cap-Vert ne cesse de croître. Pour attirer davantage les touristes et stimuler l'économie locale, l'État mise beaucoup sur l'écotourisme, mode de voyage se focalisant sur la proximité et l'authenticité. C'est surtout le cas sur les îles les plus isolées de cet archipel. De plus en plus de Cap-verdiens y proposent des nuits chez les habitants et des produits locaux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.