"Cet été avec vous" : une petite balade à Wissant sur la Côte d'Opale

Malgré un début de matinée dans la grisaille à Wissant (Pas-de-Calais), le soleil n'a pas fait faux bon aux vacanciers. Nous faisons une première escale dans un camping convivial où les vacanciers ont leurs petites habitudes. Sur les hauteurs de Wissant, nous découvrons une ancienne ferme transformée en chambre d'hôtes. Enfin, notre voyage se termine sur la plage où l'on s'adonne à la construction de châteaux de sable et à la pratique d'un peu d'exercices physiques pour soigner le corps et l'esprit.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.