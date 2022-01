Chiens de traîneau : l'appel du grand Nord

Règle numéro 1, bien s'accrocher. Règle numéro 2, ne pas craindre le froid. Et en règle numéro 3, ouvrir bien grand les yeux, car ce n'est pas juste une ballade, mais c'est un spectacle. A 9h, petit cours de pilotage, car nous conduirons nous-mêmes nos traîneaux dont l'élément vital est le frein. Les plus impatients, ce ne sont pas les clients mais les chiens. Il y en a 200 sur le site et chaque sortie est un jeu pour eux. Ce matin, Morgane et Aurore vont faire équipe avec eux. Le convoi est encadré par deux guides français. Michael et Louis, deux frères tombés amoureux de la Norvège et de ce métier découvert il y a quatre ans.