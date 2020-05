Confinement : Nancy vue du ciel

L'ambiance de ville fantôme règne à Nancy depuis le confinement. Sur la place Stanislas, l'une des plus belles d'Europe, il n'y a plus de terrasse ni de commerce ouvert. Le Grand Hôtel, l'Opéra, le musée des Beaux-Arts, tous ces bâtiments classés au patrimoine de l'Unesco sont en sommeil. Dans les quartiers historiques, la vie commence à reprendre son cours.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.