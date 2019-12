Cornouaille, une région aux allures de bout du monde

La Cornouaille est un petit morceau d'Angleterre bercé par les vagues de l'Atlantique. Située à la pointe Sud-Ouest du pays, elle dévoile des paysages comme nulle part ailleurs en hiver. Cette région, balayée par la pluie et le vent, vit au rythme de la pêche et de l'élevage de moutons. Ces derniers se différencient par leur imposante laine. Outre le décor de carte postale qu'elle offre, les habitants profitent également des repas typiques de la région.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/12/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.