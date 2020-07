Corse, des trésors en famille

Derrière les plus grands établissements hôteliers corses, il y a des sagas familiales. Des familles rendent l'île plus belle et plus accueillante pour les touristes. Qu'ils dirigent une auberge authentique ou d'anciennes bergeries transformées en domaine hôtelier luxueux, vous verrez plusieurs générations d'ambassadeurs amoureux de leur territoire. Tous perpétuent les traditions corses, mais sans les enfermer. Au contraire, ils ouvrent leur île aux touristes du monde entier.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.