Découvrir à vélo le village de Sainte-Agnès

Sainte-Agnès est classé parmi les plus beaux villages du pays. Perché à 800 mètres d'altitude, il est aussi la commune littorale la plus haute d'Europe. Pour s'y rendre, partons de Menton à vélo avec les cyclistes du club local. Il faut une heure pour avaler les dix kilomètres jusqu'au village. À l'abri de ses falaises, Sainte-Agnès se dévoile avec les Alpes en toile de fond. Et au bout de l'effort, on découvre un panorama à couper le souffle. Que nous révèle d'autres ce village des Alpes-Maritimes ?



