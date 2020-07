Des safaris botaniques en Isère

Dans les Alpes, de plus en plus de stations proposent des randonnées botaniques. À Saint-Christophe-en-Oisans (Isère), un groupe de randonneurs participe à un safari floral guidé par un botaniste. À 1 800 mètres d'altitude, ils traquent ensemble les fleurs les plus rares du pays. Une balade en montagne riche en découvertes.



