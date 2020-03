Émirats arabes unis : au royaume des faucons

Depuis plusieurs années, les faucons sont l'objet d'un véritable culte dans les pays du Golfe. Certains dépensent des fortunes pour leur bien-être et leur entraînement. Lorsque l'un de ces oiseaux est malade, on le soigne à l'hôpital pour faucons d'Abou Dhabi. Cette clinique unique au monde accueille chaque année près de 11 000 espèces venues du monde entier.



