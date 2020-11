Envie d'évasion : les secrets du Tiramisu

Presque tout le monde a déjà gouté le plus fameux des desserts italiens, mais son histoire risque de surprendre plus d'un. L'ancêtre du Tiramisu aurait été inventé à Trévise, à une trentaine de kilomètres au nord de Venise. Avec une base d'œuf auquel on ajoutait du Marsala, il était bien différent de sa version actuelle. La première recette de Tiramisu, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été créée en 1970. Elle a été proposée pour la première fois au menu du Beccherie. C'est son ancienne propriétaire, Alba Campeol, qui a inventé ce dessert italien.



D'après Manuel Gobbo, chef du Beccherie à Trévisse, il faut des jaunes d'œufs, du sucre, des biscuits, du cacao, du mascarpone et du café pour faire du Tiramisu. Et il n'y a qu'un seul biscuit qui convient: le Savoiardi. Le leader de ce marché est Giuseppe Vicenzi. Il exporte dans 110 pays du monde entier. Son produit star rapporte plusieurs millions d'euros par an. En Italie, 90% de la consommation de Savoiardi est liée au Tiramisu. Ce biscuit est la structure fondamentale qui lie la crème de ce dessert.



