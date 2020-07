Évasion : à la découverte du Valais suisse

Le Valais est l'une des plus belles régions de la Suisse. Ce canton est traversé par des routes sinueuses. On peut également y accéder en train à crémaillère. Des centaines de milliers de touristes y vont chaque année, notamment pour admirer son paysage hors du commun. On y retrouve 29 sommets de plus de 4 000 mètres, dont le Cervin, le symbole de la Suisse et la fierté des habitants du Valais.



