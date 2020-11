Évasion : Bixente Lizarazu en tête-à-tête avec les requins de la Polynésie

La plongée sous-marine et le surf ont fait de l'océan l'un des terrains de jeux favoris de Bixente Lizarazu, une raison de voyager et de s'amuser. Comme surfeur, il se sent plus exposer aux requins, mais dans l'archipel des Tuamotu, la cohabitation se fait sans problème. Son père lui a aussi enseigné la plongée sous-marine dès le plus jeune âge. Ainsi, il a appris à regarder l'océan différemment. Ce qu'il a pu faire à Rangiroa, un mythe de la plongée sous-marine dans le Pacifique.



En Polynésie, les habitants vivent depuis toujours avec deux cents espèces de requins. Cela fait de l'archipel l'un des plus grands sanctuaires au monde. À Rangiroa, les requins sont partout. Dans la passe de Tiputa par exemple, on fait toujours des rencontres incroyables. Requins soyeux, pointe blanche du récif, gris, citron, marteau, et parfois requin-tigre... On s'y sent chez eux. On essaie de s'y inviter et à un moment donné, ils comprennent que nous ne sommes pas des proies ou leur prédateur. C'est là qu'ils nous acceptent.