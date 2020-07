Évasion : dans la plus petite République d’Europe

Sur ce territoire grand comme la ville de Montpellier, l’histoire est au coin de chaque ruelle. Percé à 750 mètres au-dessus du sol, le centre historique est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le pays est symbolisé par trois tours. Ce sont les trois forteresses médiévales qui ont rendu Saint-Marin inassiégeable pendant des siècles. Quand Napoléon Bonaparte est arrivé dans la région, il a proposé aux habitants d’agrandir leur territoire et avoir accès à la mer. Mais, ils ont voulu rester indépendants et perpétuer la tradition. Dans ce petit État, le tir à l’arbalète est le sport national. Il est pratiqué dans les mêmes conditions depuis le Moyen Age. Aux Jeux olympiques de Londres en 2012, Alessandra Perilli a échoué de peu à ramener à Saint-Marin sa toute première médaille olympique. L’histoire fait la fierté des habitants de ce pays. Depuis la période romaine, le système politique n’a pas changé. La petite République est gouvernée par deux capitaines-régents. Ils sont élus pour seulement un mandat de six mois. Par conséquent, les anciens chefs de l’État sont un peu partout à Saint-Marin. C’est aussi le pays le moins visité d’Europe, avec à peine deux millions de touristes tous les ans. Pourtant, les atouts ne manquent pas. Tout y est moins cher. La TVA est plus faible qu’en Italie et les produits locaux sont encore nombreux. Amoureuse de son indépendance, la petite République est toutefois prête à partager quelques uns de ses secrets.



