Évasion : en camping-car au pays des taureaux

À bord d'un véhicule presque quinquagénaire, nos reporters sont partis de Bonnieux, dans le Luberon, pour se rendre à Saint-Rémy-de-Provence, dans les Alpilles. Avant d'arriver à destination, ils se sont greffés à une équipe composée de passionnés de la mécanique d'antan. Sur les routes du massifs des Alpilles, la caravane rétro voyage dans l'espace et dans le temps. Ensuite, ils étaient au plus près des taureaux de combat, grâce à leur rencontre avec Pierre-Henry et Eugénie Callet. Notre machine à voyager dans le temps arrive enfin à Saint-Rémy-de-Provence, là où se cache un prestigieux studio d'enregistrement et une résidence d'artistes fréquentée par des stars de la chanson.



