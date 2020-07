Évasion : la Corse à l'état sauvage

Loin de la foule et des plages, la Corse c'est aussi la montagne, les sentiers, les villages perchés et les plaisirs simples. Dans le Nord de l'île par exemple, la vallée de Niolu attire moins de touristes, mais elle séduit les puristes par ses côtés sauvages et authentiques. C'est la région la moins peuplée de l'île de Beauté, mais pas la moins belle. Nous vous emmenons à la découverte de ses nombreux trésors.



