Évasion : les trésors méconnus de la Corrèze

Aux premières lueurs du jour, le soleil se fait une place parmi les arbres et dévoile les attraits de la Corrèze. Parmi ces trésors cachés, on retrouve le village médiéval de Clédat ou encore le spectacle permanent de l'eau, comme à Gimel-les-Cascades. Autant de lieux qui ont su garder leur aspect naturel et sauvage.



