Évasion : les villages perchés du Pays basque espagnol

Nous avons débuté notre périple à Zumaia, découvrant ses milliers de strates et l'un des panoramas les plus grandioses du littoral basque. Viennent ensuite le village construit en pente de Getaria et celui de Mundaka qui vit toute l'année au rythme des surfeurs. Et nous avons terminé notre évasion avec la découverte de l'île de San Juan de Gaztelugatxe, son pont de pierre, sa muraille et son coucher de soleil.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.